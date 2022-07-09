Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilya basınında çıkan habere göre; 30 yaşındaki önliberonun, sarı lacivertli takıma transferi önümüzdeki hafta resmiyete kavuşacak.

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3 MİLYON AVRO BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe, Willian Arao'nun transferi için Flamengo'ya 3 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu arada ödemenin 3 taksitte yapılması için kulüplerin mutabakata vardığı belirtildi.

PAZAR GECESİ İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKACAK

Arao'nun Flamengo'daki son maçını pazar gecesi Corinthians'a karşı oynayacağı ve karşılaşma sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul'a doğru yola çıkacağı öğrenildi.

DİNAMO KİEV MAÇINA YETİŞECEK

20-27 Temmuz'da Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına çıkacak olan Fenerbahçe, 14 Temmuz Perşembe gününe kadar kadrosunu UEFA'ya bildirmek zorunda. Brezilyalı futbolcunun bu tarihten önce Fenerbahçeli olması ve Dinamo Kiev maçlarında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.

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JORGE JESUS VE ARAO YENİDEN BİR ARADA

2019-2020 sezonunda Flamengo'nun hocası olan Jorge Jesus, iki yıl aranın ardından Willian Arao ile bu kez Fenerbahçe'de buluşmuş olacak.

İLK KEZ BREZİLYA DIŞINA ÇIKIYOR

6.5 yıl giydiği Flamengo formasıyla 377 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 35 gol attı ve 10 kupa kazandı. 30 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez Brezilya dışında bir takımda forma giyecek.

Star Gazetesi