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  • Jorge Jesus'un istemediği Pelkas, 3.5 milyon avro kazandıracak
Spor

Jorge Jesus'un istemediği Pelkas, 3.5 milyon avro kazandıracak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımda istemediği Dimitrios Pelkas'ın Hull City'ye transferi an meselesi... Sarı lacivertli kulüp bu transferden 3.5 milyon avro kazanacak.

Sabah14 Ağustos 2022 Pazar 13:59 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımda düşünmediği Dimitrios Pelkas, Hull City'ye bir adım daha yaklaştı.

Sabah'ın haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Yunan oyuncu konusunda sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, Hull City'ye transfer olmayı kabul ederse imzalar yakın zamanda atılacak. Fenerbahçe'nin bu transferden 3.5 milyon avro kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta sahaya çıkan Pelkas, 5 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

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