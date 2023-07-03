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Spor

Jorge Jesus'un listesinde Fenerbahçe'den 2 isim var

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan deneyimli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaştı. Portekizli çalıştırıcının transfer listesinde eski kulübünden Rossi ve Arao mevcut.

Sabah3 Temmuz 2023 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Jorge Jesus'un listesinde Fenerbahçe'den 2 isim var
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Jorge Jesus'un Suudi Arabistan ekibine imza atması, 'Fenerbahçe'den transfer yapar mı?' sorusunu da akıllara getirdi. Gözler Portekizli hocanın isteğiyle Fenerbahçe'ye gelen eski öğrencisi Willian Arao'ya çevrildi.

Brezilyalı oyuncu, Jesus'un vazgeçemediği isimler arasında yer alıyordu. 31 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda 45 resmi maça çıkmış ve 3295 dakika süre almıştı.

JESUS, ROSSI'Yİ DE İSTEDİ

Al Hilal'in Arao için 5.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Ancak F.Bahçe'nin beklentisi 7.5 milyon Euro. Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Rossi de Jesus'un listesinde.

Rossi'yi takımda görmek istediğini belirten Jorge Jesus, bu transferin de yapılmasını talep etti. Fenerbahçe, Rossi'yi satmaya sıcak bakıyor.

İsmail Kartal, Arao ve Rossi'ye teklif gelmesi halinde satılabileceğini yönetime iletti. Fenerbahçe yönetimi, özellikle de Suudi Arabistan'dan gelecek olan tekliflere sıcak bakıyor.

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