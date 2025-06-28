İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz aylarda Al Hilal ile yollarını ayıran Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Portekizli hoca Al Nassr ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi28 Haziran 2025 Cumartesi 21:02 - Güncelleme:
Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Suudi Arabistan futbolunda dengeleri değiştirecek bir hamle daha geldi.

Geçtiğimiz aylarda Al Hilal ile yollarını ayıran Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Jorge Jesus, Al Nassr ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Yeniden Suudi Arabistan'a dönen tecrübeli teknik adamın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

RONALDO ETKİSİ

Öte yandan Portekizli çalıştırıcının göreve gelmesinde, Al Nassr'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun da onayının etkili olduğu belirtildi.

Jorge Jesus, daha önce Al Hilal ile önemli başarılara imza atmış ve bölgedeki futbol kültürüne olan hakimiyetiyle dikkat çekmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.