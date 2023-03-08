Jorge Sampaoli: Fenerbahçe'nin en güçlü yanı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımının teknik direktörü Jorge Sampaoli, "Baskı ve stresle oynarsak bu turu geçemeyiz." dedi.

Sampaoli, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yarın akşam oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Arjantinli teknik adam, La Liga'da son haftalarda aldığı yenilgilerle düşme hattına yaklaşan ve sakatlıkların etkisiyle defans başta olmak üzere takımın oyun kalitesindeki düşüşün yarattığı zor bir ortamda maça çıkacak takımını değerlendirdi.



İçinde bulundukları durumu çok iyi bildiğini ifade eden Sampaoli, "Gerçeklerle yüzleşmeli, elimizdeki futbolcuları değerlendirmeli ve bu sorunlarla yaşamayı öğrenmeliyiz. Gerçek olan ve çözüm gereken zorluklara rağmen Fenerbahçe maçı bizim için bir fırsat." şeklinde konuştu.

"Enerjiyle ve özgür bir şekilde oynamalıyız. Baskı ve stresle oynarsak bu turu geçemeyiz." diye konuşan Sampaoli, "Bu kupayı kazanmaya aday olan bir takımı (PSV Eindhoven) eleyerek buraya geldik ve yarın çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. İnişler, çıkışlar oldu ve olacak. Bunlarla yüzleşerek rekabet etmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE YORUMU

Fenerbahçe'nin en güçlü yanının "baskılı futbolu ve sahada topla geçişleri" olduğunu vurgulayan Sampaoli, sarı- lacivertlilerin Ekvatorlu golcüsü Enner Valencia için ise "Futbola başladığında Emelec'de onu ilk ben oynattım. Aynı zamanda Luan Peres, Gustavo Henrique gibi bazı Fenerbahçeli futbolcuların da antrenörü oldum. Bence bireyselden ziyade Fenerbahçe'ye takım olarak bakmak lazım. Sahadaki baskısı ve topla geçişleri onun güçlü yanları. Ayrıca elit sınıfta olan forvetleri var." açıklamasında bulundu.

KULÜP YÖNETİCİLERİYLE TOPLANTI

Kulüp Başkanı Jose Castro ve Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Verdejo ile dün yaptıkları toplantıyla ilgili sorulara da cevap veren Sampaoli, şunları söyledi:

"Toplantı, ligdeki biraz karmaşık ve daha birlik içinde olmamız gereken bir konuyla ilgiliydi. İki çok önemli turnuvayı (İspanyol ve Avrupa ligi) aynı anda götürmemiz gereken bir dönemde, sahip olduğumuz oyunculara güvenmek ve sakat olan futbolcuların yerlerini telafi etmeye çalışmamız gerekiyor."

Futbolun gerçeğini, önemli olanın da alınan sonuçlar olduğunu bildiğini vurgulayan Sampaoli, kötü gidişin devam etmesi halinde görevden alınabileceği olasılığına ilişkin, "Futbolun kendisi, aldığımız sonuçlar tabii ki arkamızda durup bize destek olmuyor. Tek yaptığım dürüstlük ve iyi niyetle elimden gelenin en iyisini yapmak. Futbol kimseye saygı göstermez, hatta teknik direktörlere daha da az. Dedikoduları ne dinliyorum ne de beni rahatsız ediyor. Buraya kulübe destek olmak için geldim. Tüm kapasitemi ve bilgimi buraya veriyorum. Son ana kadar da her şeyimi vereceğim." yanıtını verdi.

Bu arada Sevilla'da Marcao ve Karim Rekik'in sakatlıkları devam ederken, Löic Bade takımla birlikte antrenmana çıktı.