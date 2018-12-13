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Jorge Sampaoli Santos'la anlaştı

Son olarak Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Jorge Sampaoli'nin yeni takımı belli oldu.

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Son olarak 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran ve Icardı'yi almayarak polemiklerin odak noktası olan Jorge Sampaoli'nin yeni adresi açıklandı.

Buna göre 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Brezilya ekiplerinden Santos'un yeni teknik direktörü olduğu ilan edildi.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILMIŞTI

Fenerbahçe'nin Philip Cocu ile yollarını ayırmasının ardından Sampaoli ile adı anılmış, Arjantinli teknik adamın yetkililerinin İstanbul'a sarı-lacivertlilerle transfer görüşmesi yapmak için geldiği iddia edilmişti.

Joe Sampaoli, kariyeri boyunca Juan Aurich, Sport Boys, Bolognesi, Cristal, O'Higgins, CS Emelec, U.de Chile, Şili Milli Takımı, Sevilla ve Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

(Sporx)

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