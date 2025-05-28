Jorginho, Arsenal'e veda etti

Arsenal'e Ocak 2023'te Chelsea'den transfer olan Jorginho, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrıldı.

33 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, Instagram hesabından paylaştığı videoda, "Sadece bir kulübe değil, bir aileye katıldım" sözleriyle veda etti. "Vedalar asla kolay değildir ama başım dik ve kalbim dolu bir şekilde ayrılıyorum" diyen Jorginho, Arsenal formasıyla toplam 79 maça çıktı.

Son aylarda Mikel Arteta'nın ilk 11 planlamasında geri planda kalan deneyimli oyuncunun, yeni kulübüyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılma ihtimali öne çıkıyor.