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Spor

Jorginho: Bu başarıyı tek başıma elde etmedim

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen İtalyan futbolcu Jorginho, Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2021 Salı 16:15 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 16:15
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Ballon d'Or sıralamasında üçüncü sırada yer alan Chelsea'nin İtalyan futbolcusu Jorginho, açıklamalarda bulundu.

Ödülü takımı sayesinde kazandığını söyleyen orta saha oyuncusu, "Çok mutluyum ama bu başarıyı tek başıma elde etmedim. Bu bir ekip çalışması. Kendimle ve takımla gurur duyuyorum. Bu ödülü hepimiz hak ediyoruz. Düşünülmesi gereken tek şey takımdır. Her zaman takımı ön plana koymalıyız. Böyle harika bir takımınız olduğunda sonuçla ve ödüller kazanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Jorginho geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, bu yaz oynanan Euro 2020'de de İtalya Milli Takımı'yla kupayı kaldırdı.

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