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Spor

Jorginho'nun geleceği hakkında açıklama geldi

Premier Lig ekibi Arsenal2de forma giyen Jorginho'nun geleceği hakkında menajeri Joao Santos'tan açıklamalarda bulundu.

28 Mart 2024 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
Jorginho'nun geleceği hakkında açıklama geldi
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Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorginho'nun geleceği için menajerinden açıklama geldi.

İtalyan yıldızın menajeri Joao Santos, "Arsenal ile Haziran aynın sonunda biten sözleşmesi hakkında görüşeceğiz, önceliğimiz bu. Arsenal'in harika bir grubu var ve gelecek sezon ona ihtiyaçları olup olmadığını göreceğiz" dedi.

Santos, Jorginho'nun İtalya'ya geri dönüp dönmeyeceğine yönelik sorunun ardından, "Neden olmasın, belki bir gün" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Jorginho, bu sezon Arsenal'de 28 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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