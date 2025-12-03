Jos Verstappen, insanların Max'ın gerçek seviyesini ancak şimdi kavramaya başladığını ifade etti.

"İnsanlar artık Max'ın ne kadar özel olduğunu fark ediyor; Formula 1 bu sezon onun sayesinde biraz daha hayat buldu."

Eski F1 pilotu, Max'ın sezon boyunca zihinsel dayanıklılık ve kararlılık gösterdiğini söyledi.

"Max, ne kadar özel olduğunu giderek daha fazla gösteriyor. Ve hâlâ tam bir tatlı çocuk. Bunu içtenlikle söylüyorum. Çok hoş bir insandır ve en önemlisi ayakları yere basıyor."

Jos, Max'ın yıllar içinde değişmediğini ve padoktaki herkese hâlâ aynı saygıyla yaklaştığını vurguladı.

"Padoğa girdiğinde on yıl önce orada olan insanları hâlâ selamlıyor. İnan bana, padokta çok farklı davrananlar var... Max ise hep olduğu gibi, çok normal biri."

Jos Verstappen, şampiyonluk mücadelesinin Max sayesinde heyecan kazandığını söyledi.

"İnsanlar Max'ın ne kadar özel olduğunu şimdi fark ediyor. Kısmen onun sayesinde Formula 1 bu sezon daha canlı. Max olmadan şampiyona biraz daha sıkıcı olurdu."

Deneyimli isim, diğer takımların bile artık Red Bull'u değil, doğrudan Max'ı hesaba kattığını belirtti.

"Bunu diğer takımlarda da görüyorsun: Red Bull'u değil, Max'i hesaba katıyorlar."

Jos, McLaren cephesinde gerginlik olabileceğini de belirtti.

"McLaren'da biraz gerginlik olabilir çünkü iki sürücü için de bu belki de tek dünya şampiyonluğu şansı. Bir daha aynı durumda olup olmayacağını bilemezsin."