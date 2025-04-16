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Spor

Jose Morais: Galatasaray karşısında elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde antrenmanda açıklamalarda bulundu. Morais, Galatasaray karşısında ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

IHA16 Nisan 2025 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Jose Morais: Galatasaray karşısında elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Galatasaray'ın çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK, 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde sürdüren yeşil-beyazlılar, çalışmalarına Bodrum Stadyumu'nda yoğun tempoda devam etti. Ligde çıkış yakalamak isteyen Bodrum FK'da, Morais'in özellikle taktik çalışmalara ağırlık verdiği gözlendi. Galatasaray karşısında kontrollü bir oyun planı hedefleyen Morais, öğrencilerinden sahada maksimum mücadele bekliyor. Antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Bodrum FK, İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek hem moral kazanmayı hem de ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

JOSE MORAİS: "GALATASARAY'A KARŞI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAMIZ LAZIM"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdüklerini belirterek, "Zor bir mücadele olacak, Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri ki son yıllarda da zaten kazandığı şampiyonluklar ve aldığı kupalarla ligi domine etmiş takımlardan biri. Benim oyuncularım için de bu maçları oynamak önemli bir deneyim. Galatasaray son dönemde çok formda bir takım, kaliteli oyuncuları var. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım çünkü çok güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Puan tablosuna bakarak değişimi sağlayamıyoruz. Biz her zaman olduğu gibi maç maç bakıp sonrasında puan tablosunda neler olacak hep birlikte göreceğiz" dedi.

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