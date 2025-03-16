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Spor

Jose Morais: Mourinho ailemden birisi gibi

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrası açıklamalar yaptı.

AA16 Mart 2025 Pazar 23:41 - Güncelleme:
Jose Morais: Mourinho ailemden birisi gibi
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrası açıklamalar yaptı. Sipay Bodrum FK teknik direktörü Jose Morais, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Çaykur Rizespor'un iyi takım olduğunu ve iyi oyuncularının bulunğununu vurgulayarak "İyi organizasyona sahip bir takıma karşı oynadık. Bu açıdan galibiyeti daha değerli kıldı." dedi.

"ZOR BİR GÖREVİ VARDI"

Volkan Demirel'in daha önce takımda iyi işler yaptığını ifade eden Morais, "Bir takıma sezon ortasında gelmek zordur. Her şeyi bir anda yapmanız mümkün değil. Onun iyi yaptığı şeylerin yanında bazı şeyleri ekleyerek şu an sonuçları alıyoruz. Şu döneme kadar takım olarak iyi hazırlandık. Ben oyuncularımdan ne istediysem onlar yerine getirmeye çalıştılar. Ben takımımla bu şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Teknik direktörlük görevi zordur. Ben o noktada meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Zor bir görevi vardı. Ben o görevi devraldım. İyi işler yaparak sonuçları buraya kadar getirdik. Oyuncularımla çalışmaya devam edeceğim. " değerlendirmesinde bulundu.

"MOURINHO, AİLEMDEN BİRİ GİBİ"

Morais, Fenerbahçe maçı ile ilgili soruya ise "Önümüzde zaman var. Ben Mourinho ile çalıştım ve çok şey öğrendim. Çok sevdiğim ailemden birisi gibi. Onunla her zaman karşılaşmak ve oynamak gururdur. Ona karşı oynadığınız zaman bir şeyler öğrenirsiniz. Çok büyük bir teknik direktör. Profesyonel olarak bugün buradaysam onun da payı büyük. Zamanı gelince hazırlıklarımızı yapacağız." yanıtını verdi.

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