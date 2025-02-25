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Spor

Jose Morais: Üst tur için oyuncuları tebrik ediyorum

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü haftasında Sivasspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükselen Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais açıklamalarda bulundu.

AA25 Şubat 2025 Salı 19:06 - Güncelleme:
Jose Morais: Üst tur için oyuncuları tebrik ediyorum
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ise elde edilen başarıdan dolayı oyuncularını tebrik etti.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Morais, "Bir üst tura geçebilmemiz için iyi bir sonuç elde etmemiz gerekiyordu. Oyuncularım bunu başardı, o açıdan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bodrum FK'nın tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale kalma başarısı gösterdiğini dile getiren Morais, "Bu aslında takım olarak kutlayabileceğimiz bir durum. Oyuncularımı başarıdan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada önemli pozisyonlar yakaladıklarını aktaran Morais, şunları kaydetti:

"Takım olarak bir sonraki hedefimiz girdiğimiz pozisyonları nasıl değerlendirebiliriz üzerine biraz daha kafa yormak olacak. Önümüzdeki dönemde buna göre çalışmalarımızı yapacağız. Özellikle savunma tarafında çok iyiydik ve oyunu defansif anlamda kontrol edebildik. Sivasspor oynaması kolay bir takım değil, her zaman Sivasspor'a karşı oynamak zordur. Sahada kaliteli oyuncuları vardı. Takımımın savunmada gösterdiği performans ve dengeden dolayı mutluyum."

Morais, Süper Lig'de de Sivasspor ile rekabet içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Düşme potasında yarıştığımız takımlardan biri. Önümüzdeki hafta rekabet kaldığı yerden devam edecek. Onlara da şimdiden başarı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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