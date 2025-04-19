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Spor

Jose Morais: Zor olacağını biliyorduk

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Morais, 'Öncelikle takımımın iyi bir karakter gösterdiğini söyleyebilirim. Zor olacağını biliyorduk. Oyuncularım sahaya bir karakter koydu. Maçın başında baskı ve yoğunluk vardı.' dedi.

Haber Merkezi19 Nisan 2025 Cumartesi 00:02 - Güncelleme:
Jose Morais: Zor olacağını biliyorduk
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Morais, "Öncelikle takımımın iyi bir karakter gösterdiğini söyleyebilirim. Zor olacağını biliyorduk. Oyuncularım sahaya bir karakter koydu. Maçın başında baskı ve yoğunluk vardı.

"GALATASARAY KALİTELİ TAKIM"

Galatasaray, kaliteli bir takım. Oyunu ilk 20 dakika tuttuk diyebilirim. Planımız bu ve geçişler bulmaktı. Bu dakikaya kadar Galatasaray'ın ataklarını kontrol edebildik. Galatasaray'ın iyi olduğu yönlerden biri olan duran topta biraz daha dikkatli olabilirdik. Duran toptan golü yedik." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, "1-0'dan sonra da devam ettik. Oyuncularım karakter göstermeye devam etti. Fantastik bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Devam etmeye çalıştık. Takımımı sürekli zorlamaya devam etti. Devre arasına 1-0 ile gittik.

İkinci yarıda taktik değiştirdik. Takımım aramaya devam etti beraberlik golünü ama çok fazla şans yaratamadık. İyi bir efor sarf ettik ama çok fazla fırsat bulamadık. Maçın sonunda duran toptan yine gol yedik ve bu sonuç ortaya çıktı diyebilirim." dedi.

"GALATASARAY BUNA İZİN VERMEDİ"

Morais, "Bir söz de savunma için söylemeliyim. Savunmada güçlüydük ve savaştık. Sousa, fantastik kurtarışlar yaptı. Ofansif olarak yeterince yoğun değildik. Galatasaray izin vermedi. Bizim hızlı geçiş yapmamıza olanak vermediler. Sonuç bu ama umuyorum ki gelecek maçlarda daha iyi, daha ofansif bir performans gösteririz." sözlerini sarf etti.

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