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Spor

Jose Mourinho, 3. derbisinde ilk peşinde

Trendyol Süper Lig'de 3. derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray karşısında ilk derbi galibiyetini hedefliyor.

IHA22 Şubat 2025 Cumartesi 10:28 - Güncelleme:
Jose Mourinho, 3. derbisinde ilk peşinde
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Ezeli rakipler için büyük önem taşıyan bu maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Süper Lig'de 3. derbisine çıkacak. 62 yaşındaki teknik adam kariyerinde Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da 8 farklı takımla dünyanın önemli rekabetlerinde derbi heyecanı yaşadı. Mourinho, sarı-lacivertlilerin başında ise ilk derbisine Galatasaray karşısında çıktı. 21 Eylül 2024'te Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. Fenerbahçe, ligin 15. haftasında ise Beşiktaş'a konuk oldu. Kanarya, Dolmabahçe'de oynanan derbide de 1-0'lık mağlubiyet yaşadı.

Portekizli teknik adam 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbide kazanarak bir ilki hedefliyor.

GALATASARAY'A 3. KEZ KONUK OLACAK

Jose Mourinho, kariyerinde Galatasaray'a karşı 3. kez deplasmanda sahaya çıkacak. İlk olarak Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde sarı-kırmızılılara rakip oldu. 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı 3-0 kazanırken, İstanbul'da 3-2 kaybetmesine rağmen turu geçen taraf oldu. Mourinho, bir sezon sonra ise İngiliz ekibi Chelsea ile İstanbul'a geldi. Şampiyonlar Ligi'nde bu kez son 16 turunda rakip olurken, Galatasaray ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı. Londra'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanan Mourinho'nun ekibi adını çeyrek finale yazdırdı.

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