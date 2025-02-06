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Spor

Jose Mourinho açıkladı! Mimovic listede olmayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Erzurumspor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada Mimovic'in bu sezon herhangi bir listede olmayacağını ayrıca Avrupa listesi için sakatlıklarla ilgili sonuçları beklediklerini söyledi. İşte detaylar...

Akşam6 Şubat 2025 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Jose Mourinho açıkladı! Mimovic listede olmayacak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından şunları söyledi: "Ongjen Mimovic'in Avrupa'da veya ligde listeye yazılacağını düşünmüyorum. Avrupa listesi için sakatlıklarla ilgili teşhisleri beklememiz gerekiyor. Diego Carlos eğer uzun bir sakatlık yaşayacaksa listede olmayacak. Şu an durumu bilmiyorum. 5 yabancımız var. Kadroya 14 yabancı yazıyoruz. Maç kadrosuna 12 yabancı yazıyoruz. Bu yönetilebilir bir durum. Elimizde 15 yabancı var. Mert Müldür ve Livakovic, Anderlecht ile oynayacağımız ilk maça yetişmeyecek. Djiku kas, Diego diz, Yusuf diz sakatlığı yaşadı. MR çektireceğiz, ne olduğunu göreceğiz. Futbol bu, futbolda böyle şeyler oluyor."

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