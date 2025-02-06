Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından şunları söyledi: "Ongjen Mimovic'in Avrupa'da veya ligde listeye yazılacağını düşünmüyorum. Avrupa listesi için sakatlıklarla ilgili teşhisleri beklememiz gerekiyor. Diego Carlos eğer uzun bir sakatlık yaşayacaksa listede olmayacak. Şu an durumu bilmiyorum. 5 yabancımız var. Kadroya 14 yabancı yazıyoruz. Maç kadrosuna 12 yabancı yazıyoruz. Bu yönetilebilir bir durum. Elimizde 15 yabancı var. Mert Müldür ve Livakovic, Anderlecht ile oynayacağımız ilk maça yetişmeyecek. Djiku kas, Diego diz, Yusuf diz sakatlığı yaşadı. MR çektireceğiz, ne olduğunu göreceğiz. Futbol bu, futbolda böyle şeyler oluyor."