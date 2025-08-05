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Spor

Jose Mourinho açıkladı! Yeni transferler oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, yeni transferlerin durumları hakkında da konuştu.

Haber Merkezi5 Ağustos 2025 Salı 19:42 - Güncelleme:
Jose Mourinho açıkladı! Yeni transferler oynayacak mı?
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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakibi değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Feyenoord, genç ve iyi bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Bizim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

"Feyenoord'ta sizi en etkileyen oyuncu kim?" sorusuna cevap veren tecrübeli teknik direktör, "Sorunuza cevap vermeyeceğim. Eğer cevap verirsem bu oyuncular mutlu ve motive olacak. İsmini belirtmediğim oyuncular da bana kızıp iki kat fazla motive olacak. Dolayısıyla Van Persie'nin takımı motive etme işini ben yapmayacağım." dedi.

"ŞANSIMIZ %50"

Turu geçme ihtimalini değerlendiren Mourinho, "Feyenoord'ta sizi en etkileyen oyuncu kim" şeklinde konuştu.

"SEMEDO VE SKRINIAR OYNAYACAK MI?"

Yeni transferlerin durumları hakkında açıklamalar yapan Mourinho, "Mert Hakan hariç burada olan herkes oynayabilecek durumda. Duygusal anlamda bu durum onlar için zor değil. Skriniar, bizim için yeni bir transfer değil. Daha önce de burada oynayan bir oyuncu, oynayacak durumdalar" dedi.

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