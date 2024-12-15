Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"İZİN VERMEDİLER"

"İkinci ve üçüncü gol değişikliklerden sonra geldi. Zor bir maç oldu. Dramatik bir maçtı. Baskıyı artırdığımız dönemde golü attık. DAha sonrasında rakip oyunu sürekli durdurmaya ve tempoyu düşürmeye çalıştı. Özgüvenimizi yükseltmemize izin vermediler. Amacımız daha da baskılı oynamaktı.

"HATADAN GOLÜ YEDİK"

"Yaptığımız hatadan golü yedik. Topu istediğimiz gibi çeviremedik. Değişiklikler birazcık dramatik oldu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı. Risk alarak değişiklikleri erken yaptık.

"BECAO SEZONU KAPATTI"

Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı.

"SAMET'E ARMAĞAN EDİYORUM"

"En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin'e armağan ediyorum."