17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Spor

Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi17 Ağustos 2025 Pazar 00:17 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu
ABONE OL

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"OYUN KURMAKTA ZORLANMADIK"

Mücadelenin ardından konuşan Portekizli teknik adam, "Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlanmadık." dedi.

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

Son olarak deneyimli teknik adam, "Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu." sözlerini sarf etti.

