Jose Mourinho, Alvaro Morata'yı istiyor

Sky Sport'un haberine göre; Tammy Abraham'ın yanına yeni bir santrfor eklemek isteyen Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Atletico Madrid'de forma giyen Alvaro Morata'nın transfer edilmesini istedi.

Uygun fiyatlı bir transfer gerçekleştirmek isteyen Roma'nın bu transferde ısrarcı olacağı belirtildi.

SERBEST KALMA MADDESİ

Öte yandan yıldız golcünün sözleşmesinde büyük bir belirsizlik yaşanıyor. İspanyol oyuncu Alvaro Morata'nın çevresi, Morata'nın serbest kalma maddesinin 10 milyon euro olduğunu iddia ederken, Atletico Madrid cephesi ise bu rakamın 21 milyon euro olduğunu belirtiyor.

3 TAKIM İLGİLİ

Haberde ayrıca Roma'nın yanı sıra İtalyan devi Milan ve Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ettifaq'ın da Morata için istekli olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 45 maça çıkan Morata, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.