Jose Mourinho, Anderlecht maçının 11'i netleştirmeye başladı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanş maçında Anderlecht'e konuk olacak.
İlk maçı 3-0 kazanan sarı lacivertliler, Belçika'dan da iyi bir sonuçla dönerek adını son 16 takım arasına yazdırmayı amaçlıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.
Fenerbahçe'de kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak.
Tecrübeli çalıştırıcı üçlü savunmada Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat ve Milan Skriniar'ı oynatmayı düşünüyor.
Sağ kanatta Osayi Samuel, sol kanatta ise Filip Kostic görev yapacak.
Orta saha kurgusunun ise Fred, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'den oluşması bekleniyor.
Sarı lacivertlilerde ileri uçta ise Anderson Talisca ile birlikte Edin Dzeko forma giyecek.