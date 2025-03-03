Jose Mourinho, Antalyaspor galibiyetiyle tarihe geçti

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve ligdeki çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho da Antalyaspor galibiyetiyle birlikte iki ayrı başarı yakaladı.

Jose Mourinho, Süper Lig'de Christoph Daum'dan (Ağustos 2004-Nisan 2005) bu yana Fenerbahçe'nin başında üst üste dokuz iç saha galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Evinde görev yaptığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan Portekizli teknik adam, Ağustos 2014-Ocak 2015 (Chelsea) arasından bu yana ilk kez üst üste dokuz iç saha galibiyeti aldı.