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Spor

Jose Mourinho: Avrupa listesi için kararımı verdim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Erzurumspor FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 20:19 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Avrupa listesi için kararımı verdim
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Erzurumspor FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ERZURUMSPOR, SÜPER LİG'DEKİ BİRÇOK TAKIMDAN FARKSIZ"

Erzurumspor'u değerlendiren Mourinho, "Bu maçtan alınacak olan 3 puanın çok zor olacğaını düşünüyorum. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Süper Lig'deki birçok takımdan farksız. Bir üst lig için savaşıyorlar. Fizikseller, kalabalık şekilde savunuyorlar, kontratak oynuyorlar. Zorlu maç olacak. Son maça göre çok fazla değişiklik yaptık. Önümüzde zorlu bir fikstür var. İkinci yarıda değişiklik yapmam gerekirse diye zengin bir kulübem var." dedi.

"AVRUPA LİSTESİNİ BELİRLEDİM"

UEFA'ya bildirilecek listeyi hazırladığını söyleyen Mourinho, "Bugünkü maç, Avrupa Ligi listesi için kararımı etkilemeyecek. Kararımı verdim. Yeniler için bu maç bir fırsat olacak. Talisca için de fırsat. Şu anki fiziksel durumu kırılgan, teknik olarak mükemmel. Talisca'nın biraz maç süresi almaya ihtiyacı var. 60 dakika kadar oynayabilir tahminimce. Skriniar da maça başlayacak. PSG'de az oynama fırsatı bulmuştu. Onun da maç dakikalarına ihtiyacı var. Diego Carlos'u ise koruyorum, çünkü Djiku ve Çağlar bir önceki maçta oynamamıştı." sözlerini sarf etti.

Anderson Talisca'nın performansı için konuşan Mourinho, "Talisca için bu maç bir fırsat. Şu anki fiziksel durumu kırılgan, teknik olarak mükemmel. Talisca'nın biraz maç süresi almaya ihtiyacı var. 60 dakika kadar oynayabilir tahminimce" ifadelerini kullandı.

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