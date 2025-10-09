Jose Mourinho: Benfica gerçekten harika bir kulüp

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, katıldığı bir konferansta Portekiz ekibi ile ilgili konuştu.

"ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Benfica'nın çok iyi koşullara sahip olduğunu söyleyen Mourinho, "Benfica, büyük bir kulüp ve şimdi burada beni şaşırtmaya devam ediyorlar." sözlerini sarf etti.

"BURASI GERÇEKTEN HARİKA"

Sözlerine devam eden Mourinho, "Dürüst olmak gerekirse, duyduklarınız ile her gün gördükleriniz, hissettikleriniz ve deneyimledikleriniz farklı şeyler. Fizisel yapı bir şey ama insan yapısı başka bir şey. Seixal[Benfica tesisleri, spor kompleksi]hakkında çok konuşuldu ama burası gerçekten harika bir kulüp." dedi.

"HER ŞEYE SAHİPLER"

Portekizli teknik adam, "Benfica, bir teknik direktörün ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip." diye konuştu.

BENFICA PERFORMANSI

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho, Portekiz ekibi ile şu ana dek 5 maça çıktı. Mourinho, bu maçlarda; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.