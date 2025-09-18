İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Jose Mourinho, Benfica ile imzaladı! Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ülkesinin takımların Benfica ile anlaşan Jose Mourinho, imza töreninde konuştu. Portekizli teknik adam, sarı lacivertli kulübe gitmesinin hata olduğunu söyledi.

18 Eylül 2025 Perşembe 18:09
Jose Mourinho, Benfica ile imzaladı! Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme
Fenerbahçe'den ayrılan ve sürpriz bir şekilde Portekiz ekiplerinden Benfica'nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, imza törenine çıktı. Mourinho, törende flaş açıklamalarda bulundu.

BENFICA'NIN BAŞINA GEÇTİ

Portekiz kulübü, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu "Hoş geldin Jose Mourinho" açıklamasıyla duyurdu.

"ÇALIŞTIĞIM HİÇBİR KULÜP BENİ BU KADAR MOTİVE ETMEDİ"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "25 yıl boyunca dünyanın en büyük kulüplerinde çalışma fırsatı buldum. Ama şunu söylemek istiyorum, Benfica'nın teknik direktörü olmak, bugüne kadar çalıştığım hiçbir kulübün bana yaşatmadığı kadar büyük bir motivasyon veriyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINDA..."

Açıklamalarını sürdüren Mourinho, "Her zaman kazanamayız ama iki gün önce kaybettiğimiz gibi de kaybedemeyiz. Bu Benfica değil. Gerçek Benfica, Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika oynayan, İstanbul'da bir oyuncu eksik olmasına rağmen olumlu bir sonuç elde eden takımdır. Benim kendimi gördüğüm Benfica budur." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEKLE HATA YAPTIM"

Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Mourinho, "Kariyerim zengin geçti, farklı ülkelerde çalıştırdım, yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim, ama neyi iyi neyi kötü yaptığımızın bilincindeyim. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, benim seviyeme geri dönmek demek" dedi.

