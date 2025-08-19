Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chobani Stadı'nda Benfica ile oynayacakları maça ilişkin basın toplantısı açıklamalarda bulundu.

İşte Mourinho'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"TAKIM ÇOK MOTİVE"

"Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için en zor yol bize çıktı. Önce Feyenoord, sonra Benfica. Takım çok motive. En kötü ihtimalde Avrupa Ligi cebimizde. Ama eğer Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansınız varsa, elinizden gelen her şeyi yapmalısınız."

"HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

"Benfica'nın favori olduğunu söylemek istemiyorum ama bu sadece bir düşünce. Benfica'nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica'yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz."

"BİZLERE YARDIMCI OLMALILAR"

"Taraftarlarımız, Feyenoord maçında bize çok yardımcı oldu ve hedefimize ulaştık. Benfica'yı negatif etkileyemeyebiliriz, zor atmosferlerde oynamaya alışkınlar. Ancak, eminim ki kendi oyuncularımızı pozitif etkileyebilirler. Feyenoord'a karşı 1-0 gerideyken taraftarın gücünü hissettik ve 4-2 öne geçtik. O yüzden yarın ilk maç olmasına ve karar maçı olmamasına rağmen taraftarımız aynı mantalitede olmalı. Feyenoord maçındaki gibi bizlere yardımcı olmalılar."

AVRUPA LİGİ'NDE KAZANMA OLASILIĞIMIZ YÜKSEK"

"Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok pozitif şeyler katacak bize. Ekonomi ve marka anlamında en iyi takımlara karşı oynamak çok önemli. Bu formatta 3 değil, 8 rakip olacak. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok pozitif. Avrupa Ligi'nde ise kazanma olasılığımız daha yüksek. Bence Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla pozitif şey var, Avrupa Ligi'ne kalırsak da çok büyük işler yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Ligi'nin bağlantısı yok. En büyük zorluk, Avrupa Ligi maçları perşembe ve lig maçları ise pazar günü. Bu biraz daha karmaşık. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nde salı veya çarşamba oynuyorsunuz."

"BENFİCA ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

"Benfica, Feyenoord'dan çok daha güçlü. Feyenoord'u elediğimiz zaman 'Benfica da mutlu değil' dedim. Belki de mutludurlar bilemiyorum. Ben Fenerbahçe teknik direktörü olarak Nice'i tercih ederdim. Çünkü Benfica çok daha güçlü. Çok daha iyi oynamalıyız çünkü Benfica, Feyenoord'dan daha iyi oynuyor. Güçlü oyuncuları, iyi bir antrenörleri var, iyi defans yapıyorlar, iyi kamp yaptılar. Kontratak oynamayı biliyorlar. İyi yedekleri, çok fazla çözümleri var. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanması gereken bir rakip, elemelerde değil. Feyenoord'a karşı hatalarımız vardı, 4 gol yedik. Benfica'dan 4 gol yersek 5 atamayız. Bu nedenle daha iyi oynamalıyız."

KEREM AÇIKLAMASI

"Kerem oynarsa yarın Benfica için oynayacak. Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir. Böyle bir ihtimal var."

MERT MÜLDÜR'ÜN SON DURUMU

"Mert Müldür bence oynayabilir. İdman yaptı. Pazar günü ve pazartesi günü çalıştı, iyi hissetti. Bir idmanımız daha var. Karar vereceğiz. Genel olarak iyi hissediyor. Oynayabilecek durumda. Tüm oyuncularımız çok önemli. İlk 11'den sahada iyi oynayamayan biri olursa yedeklerimiz de var. Olaylara oyuncu değil takım bazında bakıyoruz. Önemli olan takım oyunu."

"PORTO, BENFİCA'DAN ÇOK DAHA İYİYDİ"

"Benfica'ya karşı daima kazanıyordum, çünkü çok daha iyi takımlarla karşılaştım. Porto, Benfica'dan çok daha iyiydi. Manchester United çok daha iyiydi Benfica'dan. Leiria o dönemde Benfica'dan daha iyiydi. O yüzden Benfica'ya karşı çok kazandım. O dönemlerdeki takımlarla bugünü karşılaştıramıyorum. Bugün Benfica çok güçlü. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok fazla kaliteli oyuncuları var. Bence sadece basın bu tarz şeyleri hatırlar. Benfica'daki hiç kimse benim sonuçlarımı hatırlamaz. Ben de eski sonuçları önemsemem. Bunlar tamamen tesadüf. Bu şekilde bakmıyorum."