12 Kasım 2025 Çarşamba
  • Jose Mourinho Benfica'da beklentileri karşılayamadı
Spor

Jose Mourinho Benfica'da beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe macerasının ardından ülkesi Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho beklentileri karşılayamadı. Portekiz ekibinin başında 12 maça çıkan deneyimli teknik adam bu karşılaşmaların 6'sını kazanırken 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

12 Kasım 2025 Çarşamba 15:17
Jose Mourinho'nun ülkesine dönüşü, beklenen etkiyi vermedi. 25 yıl aranın ardından ikinci kez Benfica'da göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ağustos'ta Fenerbahçe'den ayrılan Mourinho, 18 Eylül'de Benfica ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik direktör, Portekiz ekibinin başında 12 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 6'sını kazanan Benfica, 3'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

BENFİCA'DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Portekiz Ligi'nde Jose Mourinho yönetiminde 7 maça çıkan Benfica bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı. 3 maçtan beraberlikle ayrılan Portekiz ekibi, zirvedeki Porto'nun 6 puan gerisinde kaldı. Portekiz Kupası'nda ise Benfica yarı finale yükseldi.

Benfica'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi karnesi de iç açıcı değil. Bruno Lage yönetiminde çıktığı ilk maçta Karabağ'a 3-2 yenilen Portekiz ekibi, Jose Mourinho'dan sonra da puanla tanışamadı. Chelsea, Newcastle ve Bayer Leverkusen maçlarını kaybeden Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde 35'inci sırada yer alıyor.

