Spor

Jose Mourinho, Benfica'dan 5 transfer istedi

Fenerbahçe'nin ardından Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho kulüp yönetiminden ara transfer döneminde 5 bölgeye transfer istedi.

HABER MERKEZİ12 Kasım 2025 Çarşamba 10:33
Jose Mourinho, Benfica'dan 5 transfer istedi
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer dönemi için yönetimden çarpıcı bir talepte bulundu.

5 TRANSFER TALEBİ

Record'un haberine göre Portekizli teknik adam, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi. Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transfer istediği kaydedildi.

BENFICA'DA İYİ BAŞLAMADI

Benfica'da Bruno Lage'nin yerine göreve gelen Mourinho, Portekiz ekibinin başında 12 maça çıktı. Benfica söz konusu 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Deneyimli teknik adam, ligde mağlubiyet yaşamazken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

