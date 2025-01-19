Jose Mourinho: Benim için ayrıcalık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Kazandık. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeylerini ortaya koydular, onlar da iyi dayandı. İlk yarıda iki fırsatımız vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı oyun ritmimizi artırdık. Dusan Tadic anahtar oyuncu oldu. Bizlere renk kattı gösterdiği performansla. Galibiyeti hak ettik." dedi.

Mourinho, ayrıca, "Levent ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu öğreniyor olmak burada, benim için ayrıcalık. Altı aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım." sözlerini sarf etti.