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Spor

Jose Mourinho birçok kez geri dönüşe imza attı! Hedef Fenerbahçe ile Avrupa'da tarih yazmak

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Rangers'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Avantajı kaptıran sarı lacivertli ekip rövanş maçında sahaya galibiyet için çıkacak. Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho ise bu maçta tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Mart 2025 Pazartesi 12:36 - Güncelleme:
Jose Mourinho birçok kez geri dönüşe imza attı! Hedef Fenerbahçe ile Avrupa'da tarih yazmak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a karşı sürpriz bir mağlubiyet yaşadı.

Ülker Stadın'da oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Rangers 3-1'lik skorla kazandı.

Jose Mourinho, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada çok kötü oynadıklarını, yenilgiyi hak ettiklerini söylemişti.

KARİYERİNDEN GERİ DÖNÜŞLERE ÖRNEK SUNACAK

Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından bugün yapacağı antrenmanla Rangers maçı rövanş hazırlıklarına başlayacak. Jose Mourinho, takımını teknik ve taktik olarak hazırlamanın yanı sıra, 3-1'lik dezavantajdan geri dönüşe inandırmak için de çalışmalar yapacak. Portekizli teknik adam, kariyerindeki geri dönüşlerden örnekler sunacak.

BİRÇOK KEZ BAŞARDI

Mourinho'nun kariyeri, Avrupa Kupaları'nda ilk maçı kaybettiği eşleşmelerde turu geçmeyi başardığı rövanşlarla dolu. Chelsea, Inter, Real Madrid, Roma gibi takımlarda bunu birçok kez yaptı.

Dünyaca ünlü teknik adam, Rangers karşısında da aynı senaryoyu tekrarlama konusunda kendisine ve takımına güveniyor. Mourinho, öğrencilerinin de kendilerine güvenmelerini sağlamaya kararlı.

FRED'İN DÖNÜŞÜ MOURINHO'YU RAHATLATACAK

Tecrübeli hoca, ilk maçta cezalı olan oyuncusu Fred'in eksikliğini hissettiklerini söylemişti. Sambacı'nın rövanşta dönecek olması, Mourinho'yu fazlasıyla rahatlatacak.

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