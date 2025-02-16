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Spor

Jose Mourinho: Biz şu anda sorun yaşıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi16 Şubat 2025 Pazar 18:35 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Biz şu anda sorun yaşıyoruz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"BİZ ŞU ANDA SORUN YAŞIYORUZ"

"Geçen sezona kıyasla bu sezon birçok oyuncunun farklı bölgelerde sorumluluk aldıklarını gördük. Böyle eksik çıktıkları maçta oyuncularının bu özelliklerini geliştirmesinin kendisi için bir avantaj olduğunu düşünüyor mu?" sorusuna yanıt veren Mourinho, "Özellikle sezonun böyle dönemlerinde bizim için bir avantaj oluyor. Sezonun bazı dönemlerinde bütün oyuncular hazırdır ancak bazen sorun yaşarsınız. Biz şu anda sorun yaşıyoruz. Bu tarz durumlarda yaratıcı olmanız gerekiyor. Oyuncuların da istekli olması gerekiyor. Bizim için de geçerli olan bu. İyi ki yapabiliyorlar bunu." ifadelerini kullandı.

"CAN YAKABİLECEK OYUNCULARI VAR"

Açıklamasının devamında Portekizli hoca, "Kasımpaşa'nın bugün nasıl bir oyun sergilemek istediklerini görmemiz gerekiyor. Belki de değişiklik yapacaklardır. Bu durum onların kalitesini, potansiyelini, tempolu oyunlarını değiştirmeyecektir. Yetenekli oyuncuları var. Dominant taraf olmak istiyoruz ama hızlı hücumlarda can yakabilecek oyuncuları var bu anlamda da dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

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