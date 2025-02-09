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Spor

Jose Mourinho: Bizler ağlamıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 15:24 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Bizler ağlamıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"KUSURSUZA YAKIN OYNAMAMIZ LAZIM"

Karşılaşma öncesi değerlendirmeler yapan Mourinho, "Alanyaspor'u bu teknik direktörlerinden önce analiz etmemiştim. Bu teknik direktörle maçlarını izledim ve analiz ettim. İyi ve organize bir takım. Bugün biraz daha defansif oynamalarını bekliyorum. İleride hızlı oyuncuları var. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Eğer 3 puan istiyorsak kusursuza yakın oynamamız gerekiyor çünkü zor bir maç olacak." dedi.

"BİZLER AĞLAMIYORUZ"

Takımdaki eksikler ile ilgili konuşan deneyimli hoca, "Ben her zaman eksik oyuncu olduğu zaman başka oyuncular için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizler ağlamıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. En-Nesyri'nin yokluğu büyük bir eksik çünkü her maçta gol atıyor ama biz her maç çözüm arayışı içerisindeyiz. Zor bir maç olacak ama 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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