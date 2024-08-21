Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmek istediği isimlerin başında gelen Leon Goretzka'ya dev talipler çıktı.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Alman orta sahayı Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid ile Napoli de takip ediyor.

"fichajes.com"daki habere göre; La Liga ekibi 29 yaşındaki yıldızı kiralamak istiyor. Ancak Bayern Münih, tecrübeli yıldızı kiralamaya değil, satmaya sıcak bakıyor.

MOURINHO GÖRÜŞECEK

Haberin içeriğinde; Jose Mourinho'nun Goretzka'yı ikna etmek için bir görüşme yapacağı kaydedildi. Jose Mourinho'nun da listesinin ilk sırasında yer alan Goretzka, Alman ekibi tarafından kadro dışı bırakıldı.

30 MİLYON EURO

Galatasaray'ın da ilgilendiği Goretzka'nın piyasa değeri ise 30 milyon Euro.