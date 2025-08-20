İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9195
  • EURO
    47,6547
  • ALTIN
    4371.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho bizzat görüştü! Fenerbahçe Edson Alvarez'i bekliyor
Spor

Jose Mourinho bizzat görüştü! Fenerbahçe Edson Alvarez'i bekliyor

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe orta saha takviyesi için önemli bir adım attı. Sarı lacivertli kulüp, Premier Lig ekibi West Ham forması giyen Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna katmak için kulübü ile anlaştı. Oyuncunun kararı bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
Jose Mourinho bizzat görüştü! Fenerbahçe Edson Alvarez'i bekliyor
ABONE OL

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, orta saha takviyesi için net bir adım attı. Sarı-Lacivertliler, Edson Alvarez'i satın alma opsiyonlu kiralama konusunda West Ham'la anlaşma sağladı. Kanarya'nın bu transfer için kasasından (maaş + kiralama bedeli) toplam 7.5 milyon euro çıkacak.

27 yaşındaki Meksikalı orta saha ile Dortmund ve Porto da ilgileniyor. Deneyimli oyuncu, kariyeriyle ilgili kararını kısa süre içinde verecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Meksikalı oyuncuyla bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Bu görüşmenin ardından başarılı futbolcunun F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Alvarez'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor. Meksikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. West Ham, 2023 yılında kadrosuna kattığı Alvarez için Hollanda ekibine 38 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da trafik terörü... Otoyolda tehlikeli gerginlik!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.