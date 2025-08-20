Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, orta saha takviyesi için net bir adım attı. Sarı-Lacivertliler, Edson Alvarez'i satın alma opsiyonlu kiralama konusunda West Ham'la anlaşma sağladı. Kanarya'nın bu transfer için kasasından (maaş + kiralama bedeli) toplam 7.5 milyon euro çıkacak.

27 yaşındaki Meksikalı orta saha ile Dortmund ve Porto da ilgileniyor. Deneyimli oyuncu, kariyeriyle ilgili kararını kısa süre içinde verecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Meksikalı oyuncuyla bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Bu görüşmenin ardından başarılı futbolcunun F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Alvarez'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor. Meksikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. West Ham, 2023 yılında kadrosuna kattığı Alvarez için Hollanda ekibine 38 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.