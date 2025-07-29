Sofyan Amrabat'tan memnun olmayan ve Fred'in yanına takviye isteyen Jose Mourinho, gözünü Juventus'tan Douglas Luiz'e dikti. Tuttomercato; Manchester United'ın da takipte olduğu Luiz için F.Bahçe'nin çok ısrarcı olduğunu yazdı. Lavelez adlı site ise Mourinho'nun, Luiz'le telefon görüşmesi yaparak Fenerbahçe'ye davet ettiğini bildirdi.

Haberin detayı şu şekilde. "Manchester United, orta saha oyuncusu Douglas Luiz'i transfer etmek istiyor ancak Jose Mourinho'nun bu transferi gerçekleştirme ihtimali var. Ünlü teknik direktör futbolcuyla görüşerek takıma katılmasını talep etti. Temmuz ayının başlarında Juventus'un Luiz'i satmak istediği ve oyuncunun idmanlara gelmediği ortaya çıkmıştı." Piyasası 30 milyon euro olan Luiz'in Amrabat ile takas edilebileceği de konuşuluyor.