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Spor

Jose Mourinho bizzat görüştü! Fenerbahçe'de Douglas Luiz sesleri

Fred'in yanına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Juventus forması giyen Douglas Luiz'e dikti. Manchester United'ın da takipte olduğu oyuncu ile Jose Mourinho görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

AKŞAM29 Temmuz 2025 Salı 08:58 - Güncelleme:
Jose Mourinho bizzat görüştü! Fenerbahçe'de Douglas Luiz sesleri
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Sofyan Amrabat'tan memnun olmayan ve Fred'in yanına takviye isteyen Jose Mourinho, gözünü Juventus'tan Douglas Luiz'e dikti. Tuttomercato; Manchester United'ın da takipte olduğu Luiz için F.Bahçe'nin çok ısrarcı olduğunu yazdı. Lavelez adlı site ise Mourinho'nun, Luiz'le telefon görüşmesi yaparak Fenerbahçe'ye davet ettiğini bildirdi.

Haberin detayı şu şekilde. "Manchester United, orta saha oyuncusu Douglas Luiz'i transfer etmek istiyor ancak Jose Mourinho'nun bu transferi gerçekleştirme ihtimali var. Ünlü teknik direktör futbolcuyla görüşerek takıma katılmasını talep etti. Temmuz ayının başlarında Juventus'un Luiz'i satmak istediği ve oyuncunun idmanlara gelmediği ortaya çıkmıştı." Piyasası 30 milyon euro olan Luiz'in Amrabat ile takas edilebileceği de konuşuluyor.

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