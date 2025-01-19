Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda gaza bastı. Sarı-Lacivertliler, sezon başında 52 milyon euro bonservis bedeli ile Chelsea'ye transfer olan Joao Felix için harekete geçti. İspanyol basınındaki haberlere göre; Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde vatandaşı olan oyuncuyu telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'deki planlarını oyuncuya anlatan tecrübeli çalıştırıcı, kendisine ihtiyaç duyduğunu Joao Felix'e iletti. Sarı-Lacivertli Yönetim de Chelsea ile görüşmeleri sıklaştırdı.

KANARYA'NIN KİRALAMA FORMÜLÜ

Chelsea'de bu sezon 19 resmi maçta toplam 941 dakika süre alan Felix, bu durumdan memnun değil. Portekizli hücumcu, daha fazla oynamak istiyor. Geçen sezon Atletico Madrid ve Barcelona formaları ile toplam 44 müsabakaya çıkan Felix, 2 bin 143 dakika sahada kalmıştı. İngiliz basınındaki haberlerde, Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralamak istediği belirtilerek "Türk kulübünün Felix'e olan ilgisi Jose Mourinho'dan kaynaklanıyor. Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Anlaşmada performansa bağlı olarak kalıcı transfer opsiyonu da bulunabilir" denildi.

MİLAN OFANSIF GÜÇ IÇIN ISTIYOR

İtalyan basını ise Milan'ın oyuncuyla yakından ilgilendiğini ve transferde ön plana çıktığını yazdı. Tuttocampo adlı haber sitesinde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Rashford'dan vazgeçen Milan, hücum hattını güçlendirmek için Chelsea'de mutsuz olan Felix'e yöneldi. Oyuncunun kiralık transferi için Chelsea ile görüşmeler başlayacak. Anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunması bekleniyor." Kariyerine Porto altyapısında başlayan Felix, Padronese alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Benfica U17'ye gitti. A takıma yükselen yıldız oyuncu, 2019-20 sezonu başında 127.20 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e imza attı.