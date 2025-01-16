Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler için İspanya'dan Joao Felix iddiası gündeme geldi. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Chelsea'den Joao Felix ile ilgileniyor.

MOURINHO GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, transfer için Portekizli futbolcuyla bir görüşme yaptığı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Felix'in Chelsea'de bu sezonki durumundan memnun olmadığı ve 25 yaşındaki futbolcunun bir sonraki durağının kiralık olarak Türkiye olabileceği öne sürüldü.

Chelsea'de bu sezon 19 maçta 941 dakika sahada kalan Felix, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.