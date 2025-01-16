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Spor

Jose Mourinho bizzat görüştü! Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosunu nokta atışı transferlerle güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekip dümeni İngiltere'ye kırdı. Gündemine Chelsea forması giyen Joao Felix'i alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Jose Mourinho bizzat görüştü! Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler için İspanya'dan Joao Felix iddiası gündeme geldi. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Chelsea'den Joao Felix ile ilgileniyor.

MOURINHO GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, transfer için Portekizli futbolcuyla bir görüşme yaptığı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Felix'in Chelsea'de bu sezonki durumundan memnun olmadığı ve 25 yaşındaki futbolcunun bir sonraki durağının kiralık olarak Türkiye olabileceği öne sürüldü.

Chelsea'de bu sezon 19 maçta 941 dakika sahada kalan Felix, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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