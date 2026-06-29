Galatasaray forması giyen Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez için Real Madrid iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların savunmadaki değişmez isimlerinden Davinson Sanchez'e olan ilgi her geçen gün artarken, İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İTALYA'DAN REAL İDDİASI

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre, uzun süredir Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak isteyen Serie A temsilcisi Como'nun karşısına bu kez Real Madrid çıktı.

MOURINHO'DAN TAKİP

Haberde, İspanyol devinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Kolombiyalı savunmacıyı yakından takip ettiği ve transfer edilmesini istediği öne sürüldü. Mourinho'nun, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de Davinson Sanchez'i beğendiği ve oyuncuyu listesinde tuttuğu ifade edildi.

COMO ÇEKİLMEYECEK

Real Madrid'in önümüzdeki günlerde transfer için somut girişimlerde bulunabileceği iddia edilirken, Como'nun da yarıştan çekilmeye niyetli olmadığı aktarıldı. İtalyan kulübünün, Galatasaray'ın talep edeceği bonservis bedelini karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLÜ

30 yaşındaki Kolombiyalı stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Sözleşmenin bitiş tarihi, Galatasaray'ın Real Madrid ve Como'ya karşı elini güçlendiriyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la 45 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2 gol atarken, 10 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro seviyesinde bulunuyor.