İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9264
  • EURO
    47,7529
  • ALTIN
    4401.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho: Bugün burada kazanmak istiyoruz
Spor

Jose Mourinho: Bugün burada kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda konuk edecekleri Benfica maçı öncesi konuştu. Mourinho, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Haber Merkezi20 Ağustos 2025 Çarşamba 20:36 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Bugün burada kazanmak istiyoruz
ABONE OL

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off etabı birinci maçında sahasında Benfica'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"BURADA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşma öncesi konuşan Portekizli teknik adam, "Hazırlıklarımızı elimizden geldiğince tamamladık ama Göztepe maçını oynadık ve o maçtan sonra takımın fiziksel olarak toparlanması gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık. Turun ikinci yarısı Portekiz'de oynanacak ama bugün burada kazanmak istiyoruz." dedi.

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAK İSTİYORUZ"

"Bugün her şey belirleyici olabilir. Benfica, sadece iki forvetle oynamıyor, 3. bir adamları da oluyor kenarda. Tam, tamamlanmış bir kadroları var. Onlara çok fazla odaklanırsak, kendi kimliğimizi kaybederiz. Biz elimizdeki oyuncularla kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Sıcaktan bunaldılar, serin sulara daldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.