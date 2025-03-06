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Jose Mourinho: Bugün kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ı konuk edecekleri maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi6 Mart 2025 Perşembe 19:36 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Bugün kazanmak istiyoruz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçı öncesi röportajda konuştu.

İşte Mourinho'nun sözleri:

"Bugün turun ilk devresini oynayacağız. İkinci maçı deplasmanda oynayacağız. O maçtan korkmuyoruz. Savunma yapıp kontra oynadıkları zaman iyiler. Bugünkü maç zorlu geçecek. Bugün kazanmak istiyoruz. Orada oynayacağımız maçta hiçbir korkumuz yok. Çünkü oyuncularıma güveniyorum."

"BU ŞU DEMEK; İYİ GİDİYORUZ"

- Jose Mourinho: "Üç farklı turnuvada 18 maç kaybetmemek şu demek; iyi gidiyoruz. Sakatlıklara, cezalara rağmen durumu iyi götürüyoruz. Turnuvada ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. İlk maçı 3-4 farklı kazanmamız gerektiği söyleniyor, ancak bugün zor olacak. İkinci maçtan gereken skoru alacağımız konusunda oyuncularıma güveniyorum."

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