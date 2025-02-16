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Spor

Jose Mourinho: Burak Yılmaz bizi şaşırttı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haber Merkezi16 Şubat 2025 Pazar 21:45 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Burak Yılmaz bizi şaşırttı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"DEĞİŞİKLİK ZORUNLUYDU"

"Çok mutluyum. Maçın zor olacağını biliyordum. Geçen perşembe günü yoğunluğu yüksek bir maç oynadık, bu yüzden 11'de değişiklik yapmak zorundaydık."

"BURAK YILMAZ BİZİ ŞAŞIRTTI"

"Bugün rakibimiz iyiydi, hocaları iyiydi. Zor olacağını biliyordum. İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı. Burak Yılmaz bizi şaşırttı. Beklemediğimiz bir sistemle oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler. 2-1 olduktan sonra bir bölüm vardı, panik yapmadık, oyunu hükmetmeye devam ettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Oynayan bütün oyuncular pozitif cevap veriyor. Dolayısıyla çok çok mutluyum."

"KALİTE ANLAMINDA İMKANIMIZ FAZLA"

"Birçok farklı şekillerde tehlike yaratıyoruz. Hava toplarında iyiyiz. Savunma arkasına sarkabilecek hızlı oyuncularımız var. Kalite anlamında imkanımız çok fazla."

"BU DURUM BENİ ÜZÜYOR"

"Bazı oyuncuları kulübede oturtmak beni üzüyor. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun... Edin Dzeko, Maximin kulübedeydi. Ön bölgede çok opsiyonumuz var. Yaşanan sakatlıklardan dolayı üzgünüm. Amrabat stoper olduğu için Mert'i değiştiremedim. Bazı oyuncular üst üste oynamak zorunda kalıyor. Tadic 90 dakika oynadı mesela. Oyuncularım her şeylerini veriyor. Birlik içinde çalışıyorlar. Böyle bir takımla çalışmak, her teknik direktör için zevktir."

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