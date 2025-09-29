Jose Mourinho: Chelsea'ye karşı kazanmak istiyorum

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"GEÇMİŞİN ÖNEMİ YOK"

Portekizli teknik adam, eski takımı Chelsea ile ilgili, "Chelsea benim hayatımın bir parçası, ben de onların hayatının bir parçasıyım ama sahada geçmişin bir önemi yok. Önemli olan sadece kazanmak." dedi.

"EVİMDE HİSSEDİYORUM AMA..."

Mourinho, "Stamford Bridge'de kendimi evimde gibi hissediyorum ama artık mavi değilim, kırmızıyım ve Chelsea'ye karşı kazanmak istiyorum." dedi.

Portekizli teknik adam, "Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde çok zor bir kura çekti. Karabağ maçı nedeniyle durum daha da zorlaştı. Karabağ'a karşı aldığımız mağlubiyet nedeniyle insanların beklemediği maçlardan puanlar toplamamız gerekiyor." yorumu yaptı.

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen ve geçtiğimiz günlerde, "Evde kalsaydım, ailemin tadını çıkarsaydım, Londra'da yaşasaydım, ailemi Portekiz'e getirseydim Benfica'da çalışmaktan daha fazla para kazanırdım." açıklamasını yapan Mourinho, bu sözlerine açıklık getirdi.

"FERGUSON HAKLIYDI"

62 yaşındaki teknik adam, "Bir gün antrenman yapmaktan ya da kaybetmenin üzüntüsünü hissetmeden uyanırsam, bu işin bittiğinin işareti olacaktır." diye konuştu. Bu konuda bir örnek veren ve Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Manchester United ile karşılaştıkları maçta Sir Alex Ferguson ile konuşmasını anlatan deneyimli teknik direktör, "Ona, adrenalin patlamasının yıllar içinde değişip değişmediğini sordum ve, "Hayır." dedi. Haklıydı." sözlerini sarf etti.

"ŞEYTAN, DAHİ DEĞİLİM"

Kendisiyle ilgili de önemli mesajlar veren Mourinho, "Biraz provokatör olabilirim ama asla şeytan değilim. Dahi değilim. Her zaman takımın bir parçası olduğumu, oyuncuların benden daha önemli olduğunu ve onlara yardım etmek için orada olduğumu hissettim." diye konuştu.