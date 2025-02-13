Jose Mourinho: Çok iyi bir sonuç diyemem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçının ardından konuştu. İşte o sözler...

"ÇOK İYİ DİYEMEM"

"Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız."

"DURUMU CİDDİYE ALMALIYIZ"

"Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz."

YUSUF AKÇİÇEK SÖZLERİ

"Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı."