İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2025 Cuma / 16 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,139
  • EURO
    37,9697
  • ALTIN
    3401.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho: Çok iyi bir sonuç diyemem
Spor

Jose Mourinho: Çok iyi bir sonuç diyemem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçının ardından konuştu. İşte o sözler...

Haber Merkezi13 Şubat 2025 Perşembe 23:27 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Çok iyi bir sonuç diyemem
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçının ardından konuştu. İşte o sözler...

"ÇOK İYİ DİYEMEM"

"Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız."

"DURUMU CİDDİYE ALMALIYIZ"

"Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz."

YUSUF AKÇİÇEK SÖZLERİ

"Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.