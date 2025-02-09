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Spor

Jose Mourinho: Daha pratik olmak zorundayız

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 19:22 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Daha pratik olmak zorundayız
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle müsabakayı 2-0 kazanmasını bildi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho "ilk yarılarda oynamadıkları" eleştirisi hakkındaki soruya açıklamasında; "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Ben bunu umursamıyorum. Benim için önemli olan oyuncularla ilişkim. Sakatlıklar gibi durumlarda ağlamıyoruz. Bizler savaşmaya ve birlik olmaya devam edeceğiz." dedi.

"DAHA PRATİK OLMALIYIZ"

Portekizli teknik direktör sözlerinin devamında; "Geçen sene bu dönemde 26 kas sakatlığı olmuştu. Bu sene 12 oldu. Bu konuda daha iyi durumdayız diyebiliriz. Daha pratik olmak zorundayız. Daha pozitif olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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