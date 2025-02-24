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Spor

Jose Mourinho dev maç öncesi konuştu: Bu bir denge işi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 19:24 - Güncelleme:
Jose Mourinho dev maç öncesi konuştu: Bu bir denge işi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Oyuncu tercihlerine değinen Mourinho, "Her maç aynı durum geçerli. Rakibinize saygı duymazsanız, kendi oyununuz anlamında iyi hazırlanmış oluruz. Maç içinde kimliğinizi kaybederseniz potansiyelinizi sahaya yansıtamazsınız. Oyun yapımıza bakarsanız, bu son dönemde aldığımız iyi sonuçları getiren oyun kimliğimizi sahaya yansıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulübedeki zenginliklerine değinen Mourinho, "Herkes önemli, takımın bütünselliği önemli. İyi savunma yapmalı, goller atmalısınız. Bu bir denge işi. Biz bu dengeli bir takımla sahadayız. Her pozisyonda harika opsiyonlarımız olan kulübemiz var." sözlerini sarf etti.

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