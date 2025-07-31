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Spor

Jose Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe'de David Alaba sesleri

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid'de istikrar gösteremeyen David Alaba için Jose Mourinho İspanyol ekibinin başkanı Perez'i aradı ve transfer için durumunu sordu. İşte detaylar...

AKŞAM31 Temmuz 2025 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Jose Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe'de David Alaba sesleri
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İspanyol devi Real Madrid'e 2021'de Bayern Münih'ten bedelsiz olarak katılan ancak son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar gösteremeyen Avusturyalı futbolcu David Alaba, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Takımın en çok maaş kazanan futbolcularından biri olan 33 yaşındaki Alaba için Real Madrid çıkış yolu arıyor. 1 yıl daha kontratı devam eden joker savunmacı için Sarı-Lacivertliler nabız yoklamaya başladı. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'nun Alaba için bizzat devreye girdiğini iddia etti.

OYUNCUNUN DURUMUNU SORDU

Adrian Funes Garcia imzalı haberin detayı şöyle: "Jose Mourinho, Florentino Perez'i önemli bir transfer için aradı. Alaba, Türk takımında ilk 11'de yer alabilir. Portekizli teknik adam bu fırsatı kullanmak istiyor. R.Madrid'i yönettiği dönemde Barcelona'nın hakimiyetini kırma azmiyle dikkat çeken Mourinho, iyi izler bırakmıştı. Alonso bazı oyuncuları ekden çıkaracak. Jose Mourinho da Başkan'ı arayarak planlarına uygun olacak şartları sordu. Bir öneri sunuldu ve doğrudan ilgisini ortaya koydu.

AYRILIĞA PEK NİYETLİ DEĞİL

Söz konusu oyuncunun Real Madrid ile bir yıl daha kontratı var. Mourinho; Alaba'ya kilit oyuncu olma şansı sunuyor. Fakat mevcut sözleşmesinin sonunda futbolun tadını çıkarmak ve İspanya'nın başkentinde kalmak istiyor. Avusturyalı futbolcu Real Madrid projesine hala inandığı için ayrılık eğiliminde değil. Bu niyet Jose Mourinho'nun planlarını zorlaştırıyor ve onu başka seçeneklere itiyor. Durum henüz kesinleşmemiş olsa da Mourinho gardını indirmiyor ve hırsını sürdürüyor."

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