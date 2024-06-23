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Spor

Jose Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe'den Memphis Depay hamlesi

Sezonun tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay'ı gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin Portekizli hocası Jose Mourinho'nun da eski öğrencisi için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Akşam23 Haziran 2024 Pazar 09:33 - Güncelleme:
Jose Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe'den Memphis Depay hamlesi
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Yıldız teknik direktörü Jose Mourinho ile transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Memphis Depay'ı gündemine aldı. İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre; sarı lacivertliler, Atletico Madrid'le biten sözleşmesini yenilemeyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Haberin detaylarında ise Depay'ın yüksek maaş beklentisi nedeniyle yeni bir takım bulmasının kolay olmadığı belirtildi. Hatta daha önce Fransa'dan Lyon ve İspanya'dan Girona'nın da oyuncu için girişimlerde bulunduğu fakat pazarlıkların olumsuz sonuçlandığı bildirildi.

Tecrübeli golcü, Atletico Madrid'de yıllık 8 milyon 750 bin euro maaş alıyordu. Kanarya, Jose Mourinho'nun da etkisiyle bu maaşı biraz daha indirerek oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Depay, Manchester United döneminde Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Memphis, geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla 31 karşılaşmada toplam 1365 dakika süre aldı. 9 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

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