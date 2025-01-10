İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2025 Cuma / 11 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,434
  • EURO
    36,49
  • ALTIN
    3046.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho eski öğrencisi için devrede! Fenerbahçe'den Paulo Dybala hamlesi
Spor

Jose Mourinho eski öğrencisi için devrede! Fenerbahçe'den Paulo Dybala hamlesi

Ara transfer döneminde savunmaya katkı yapacak Fenerbahçe hücuma da bir takviye yapmak niyetinde. Hücum bölgesi için önceliği Talisca olan ancak sonuç alamayan sarı lacivertli yönetimin Jose Mourinho'nun eski öğrenci Paulo Dybala için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Akşam10 Ocak 2025 Cuma 08:59 - Güncelleme:
Jose Mourinho eski öğrencisi için devrede! Fenerbahçe'den Paulo Dybala hamlesi
ABONE OL

Devre arasında savunma hattını güçlendirecek olan Fenerbahçe, hücum bölgesine ise bir nokta atışı takviye yapmayı hedefliyor. Uzun süredir Anderson Talisca ile temas halinde olan Sarı-Lacivertliler, maliyetler sebebiyle halen sonuç alabilmiş değil. Kanarya'nın B planı ise Paulo Dybala.

İngiliz basınından Onefootball'ın aktardığı habere göre; Galatasaray'la anlaşma noktasına gelen ancak transferi olumsuz sonuçlanan Dybala, Fenerbahçe ile görüşüyor. Haberin detayında Jose Mourinho'nun, eski öğrencisini takıma kazandırmak için yeniden devreye girdiği belirtildi. Oyuncunun arzusu halen İtalya'da kalmak ancak Roma yüksek maliyeti nedeniyle Arjantinli yıldızın fedakarlık yapmasını istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.