Devre arasında savunma hattını güçlendirecek olan Fenerbahçe, hücum bölgesine ise bir nokta atışı takviye yapmayı hedefliyor. Uzun süredir Anderson Talisca ile temas halinde olan Sarı-Lacivertliler, maliyetler sebebiyle halen sonuç alabilmiş değil. Kanarya'nın B planı ise Paulo Dybala.

İngiliz basınından Onefootball'ın aktardığı habere göre; Galatasaray'la anlaşma noktasına gelen ancak transferi olumsuz sonuçlanan Dybala, Fenerbahçe ile görüşüyor. Haberin detayında Jose Mourinho'nun, eski öğrencisini takıma kazandırmak için yeniden devreye girdiği belirtildi. Oyuncunun arzusu halen İtalya'da kalmak ancak Roma yüksek maliyeti nedeniyle Arjantinli yıldızın fedakarlık yapmasını istiyor.