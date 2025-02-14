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Spor

Jose Mourinho: Evlatlarım bana karşı mücadele etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski takımlarında oynayan oyuncularla bu sezon karşılaşmasına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 20:59 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Evlatlarım bana karşı mücadele etti
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski takımlarında oynayan oyuncularla bu sezon karşılaşmasına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bu sezon Fenerbahçe'nin başında, eski oyuncuları Jan Vertonghen, Casemiro ve Nemanja Matic ile karşılaştığına dikkat çeken Mourinho, "Eve döndüğümde bu formaları da koleksiyonuma ekleyeceğim. Evlatlarım, bana karşı mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon; Anderlecht ile oynadığı maçta Jan Vertonghen, Manchester United ile oynadığı maçta Casemiro ve Lyon ile oynadığı maçta Nemanja Matic ile karşılaşmıştı

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