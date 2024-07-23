Jose Mourinho, Fenerbahçe ile yeniden Avrupa sahnesinde

Fenerbahçe, iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde Avrupa sahnesine çıkacak.



D-Smart'tan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile bu akşam 21:30'da oynayacağı maç, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta forma giyemeyecek. Tosun ve Aydın ise Mourinho'nun şans vermesi durumunda sahada yer alacak.

Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, maç öncesinde Thun Arena'da savunma oyuncusu Djiku ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri çok mutlu bir çalışma ortamı bulduğunu belirten Mourinho, İstanbul'daki rövanşı düşünmediğini ve ilk maçta galibiyeti hedeflediğini vurguladı.

RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA OYNANACAK



Mücadeleyi Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle Fenerbahçe taraftarı misafir tribününe alınmayacak.

Yayıncı kuruluşun spor kanalı Spor Smart'ta 14.30'dan itibaren canlı yayın maratonu başlayacak. Fenerbahçe'nin hazırlık döneminde oynadığı maçların özetleri, tarihe geçmiş unutulmaz Fenerbahçe maçları ve uzman yorumcuların analizleri gün boyu izleyiciyle buluşacak. 20.00'de başlayacak "Maça Doğru" programında Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar ise İsviçre'deki Stockhorn Arena'dan canlı bağlantılar ve röportajlar yapacak. Maçın anlatımında ise Alp Özgen ve Emre Özcan mikrofonda olacak. Karşılaşma sonrası Mourinho'nun açıklamaları ve değerlendirmeler, "Maçın Ardından" programında ekrana gelecek.

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda sırasıyla 3. ön eleme ve play-off turunda maçlar oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ne en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho yönetiminde devler ligine katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos'a elenmişti.

Fenerbahçe - FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.